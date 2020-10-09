В Україні ФОП можна зареєструвати за 7 хвилин, дитину – за 23: в прямому ефірі провели експеримент

В Україні через онлайн-сервіс державних послуг "Дія" ФОП (фізична особа-підприємець) можна зареєструвати за 7 хвилин і за 23 хвилини – новонароджену дитину.

Відповідний експеримент провели в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 9 жовтня.

"Ми зареєстрували ФОП буквально за сім хвилин. Моя колега Анна Руденко зареєструвала новонароджену дитину за 23 хвилини", – зазначив журналіст програми.

Зі свого боку віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що їх мета – за три роки перевести всі державні послуги в онлайн.

"Зробити так, що, якщо послуги немає онлайн, то вона не має існувати взагалі", – сказав він.

Також Федоров заявив про необхідність накрити всю Україну інтернетом і навчити 6 млн українців базовим цифровим навичкам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цифровізація сфери соціальних послуг, яка передбачає масове скорочення чиновників, може заощадити бюджету України 10 млрд гривень.