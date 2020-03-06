В Україні екстрено госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

Ще одну пацієнтку з високою температурою і головним болем госпіталізували в інфекційне відділення обллікарні Чернівців.

Її перевірять на інфікування коронавірусів, оскільки жінка контактувала з госпіталізованим особою. Про це повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає "Укрінформ".

"Цієї ночі в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували ще одну пацієнтку з симптомами хвороби. Жінка скаржилася на підвищену температуру і головний біль. Ця людина не мав подорожей за кордон. Вона контактувала з хворим з Буковини, у якого ще не підтвердили коронавірус. Аналізи цієї жінки також будуть перевіряти на грип та коронавірус ", – зазначила чиновниця.

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За її словами, зараз в Чернівецькій обллікарні на коронавірус перевіряють аналізи шістьох людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повідомлялося, що в Україні у дев'яти осіб запідозрили захворювання смертельної коронавирусной інфекцією COVID-19.

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