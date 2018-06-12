В Україні екс-полоненим почали виплачувати по 100 тисяч: названо терміни

Звільнені з полону терористів "Л/ДНР" українці почали отримувати обіцяні Кабінетом міністрів 100 тисяч гривень.

За словами начальника управління з питань переселенців та гуманітарного співробітництва МінТОТ Ірини Калупахи, гроші почали виплачувати в Донецькій і Львівській областях. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Тут не буде, що всі отримають допомогу в один день. Звільнені з полону зверталися в різний час, на місяць раніше, на місяць пізніше. Виплачувати вже почали, це питання часу. І це не півроку, а місяць максимум", - пообіцяла Калупаха.

Відзначається, що місцева влада спрацювали оперативніше. Так, в Донецькій області звільнені з полону отримали з бюджету по 50 тисяч, а в Луганській і Львівській по 8 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після масштабного обміну в Міністерстві соціальної політики заявили, що звільнені отримають одноразову компенсацію близько 100 тисяч гривень. В кінці січня, через місяць після звільнення, деякі українці залишалися без документів і грошей від держави.