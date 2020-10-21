В Україні дві області стали епіцентрами COVID-19: за добу в кожній понад 600 хворих

Станом на ранок середи, 21 жовтня, Харківська та Одеська області стали епіцентрами спалаху коронавірусу (COVID-19) в Україні.

Як йдеться на порталі РНБО, на Харківщині за добу зафіксовано 713 нових випадків зараження (усього 30 272), на Одещині – 614 (19 957).

Водночас у Харківській області від COVID-19 за добу померли 10 пацієнтів (усього 462), а побороли хворобу – 145 (5 862). В Одеській області зафіксовано 5 летальних випадків (300), одужали – 60 (3 242).

Відзначимо, що станом на ранок середи, 21 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 315 826 випадків коронавірусної інфекції. З них 6 719 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом за добовим приростом.

Нагадаємо, що Харків через COVID-19 виявився в "червоній" зоні карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Харківської ОДА Олексій Кучер порівняв Харків і деякі райони області з Італією через спалах коронавірусу.