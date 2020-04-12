В Україні дві компанії отримали підтвердження на виробництво тестів на коронавірус

Двоє з п'яти національних виробників тест-систем на виявлення коронавірусу COVID-19 в Україні отримали підтвердження якості.

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Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua. Він уточнив, що в той же час, вони поки не можуть продавати велику кількість тестів. Ляшко пояснив, що мова йде про тих виробників, чиї тести вже використовуються в лабораторіях.

"Коли наші лабораторії починають працювати на певних тест-системах, перші 5 позитивних і 10 негативних результатів передають в нашу референс-лабораторію, і вона підтверджує якість проведених досліджень", – сказав заступник міністра.

За його словами, тепер головне, щоб ці національні виробники готові були продавати велику кількість тестів. Ляшко зазначив, що оскільки зараз ніхто з національних виробників не може надати таку кількість зразків, яка необхідна для централізованих закупівель, то тест-системи "закуповуються невеликими партіями".

"Ми дали гроші нашим лабораторіям, і вони купують у міру необхідності. А ми централізовано забезпечуємо поставки реактивів – китайських і корейських", – розповів заступник міністра.

За його інформацією, в даний час в Україні вже використовуються тести Українських генетичних технологій і ще одного виробника, назва якого Ляшко не уточнив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українському Інституті молекулярної біології і генетики НАН розробили і підготували до використання тест-системи для діагностики коронавірусу.