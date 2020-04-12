Головна Новини
12 квітня • оновлено в 21:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні дві компанії отримали підтвердження на виробництво тестів на коронавірус

4.1т
Читати матеріал російською

Двоє з п'яти національних виробників тест-систем на виявлення коронавірусу COVID-19 в Україні отримали підтвердження якості.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua. Він уточнив, що в той же час, вони поки не можуть продавати велику кількість тестів. Ляшко пояснив, що мова йде про тих виробників, чиї тести вже використовуються в лабораторіях.

"Коли наші лабораторії починають працювати на певних тест-системах, перші 5 позитивних і 10 негативних результатів передають в нашу референс-лабораторію, і вона підтверджує якість проведених досліджень", – сказав заступник міністра.

В Україні дві компанії отримали підтвердження на виробництво тестів на коронавірус

За його словами, тепер головне, щоб ці національні виробники готові були продавати велику кількість тестів. Ляшко зазначив, що оскільки зараз ніхто з національних виробників не може надати таку кількість зразків, яка необхідна для централізованих закупівель, то тест-системи "закуповуються невеликими партіями".

"Ми дали гроші нашим лабораторіям, і вони купують у міру необхідності. А ми централізовано забезпечуємо поставки реактивів – китайських і корейських", – розповів заступник міністра.

За його інформацією, в даний час в Україні вже використовуються тести Українських генетичних технологій і ще одного виробника, назва якого Ляшко не уточнив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українському Інституті молекулярної біології і генетики НАН розробили і підготували до використання тест-системи для діагностики коронавірусу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
2
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Будемо сподіватись, що ліки та вакцина проти коронавірусу комусь насняться-таки. А поки що максимальне тестування населення - єдиний шлях для руху.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
л охи уже очередь в аптеках выстроились,вам надо-вы и покупайте.это с родни тест для беременных.нах он большинству нужен
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги