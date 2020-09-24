В Україні друга дитина померла від коронавірусу

Карина Бондаренко Суспільство 09:40, 24.09.2020 Оновлено: 10:09, 24.09.2020

За минулу добу, 23 вересня, в Україні від коронавірусу померла одна дитина.

Це стало другим випадком смерті серед дітей у країні за весь час епідемії, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Голова МОЗ додав, що в Україні також встановлено рекорд за кількістю пацієнтів, які повністю побороли COVID-19. З лікарень виписали 1788 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Києві низка лікарів відмовилася приймати в лікарні та їхати на виклик до 4-річної дитини з коронавірусом, стан якої погіршився під час лікування вдома. Про це розповіла її мати.

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