В Україні друга дитина померла від коронавірусу

За минулу добу, 23 вересня, в Україні від коронавірусу померла одна дитина.

Це стало другим випадком смерті серед дітей у країні за весь час епідемії, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Голова МОЗ додав, що в Україні також встановлено рекорд за кількістю пацієнтів, які повністю побороли COVID-19. З лікарень виписали 1788 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Києві низка лікарів відмовилася приймати в лікарні та їхати на виклик до 4-річної дитини з коронавірусом, стан якої погіршився під час лікування вдома. Про це розповіла її мати.