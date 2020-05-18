В Україні дозволять роботу дитсадків, транспорту і метро: Шмигаль назвав дати

Починаючи з 22 травня, Кабмін України може дозволити роботу громадського транспорту, а з 25 травня – роботу дитсадків і метро.

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Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, наголосивши, що останнє буде залежати від епідеміологічної обстановки в певних містах (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"З 25 числа, тобто ми беремо ще час на технічну підготовку, уряд дозволить роботу дитячих садків, а також роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація. Тут будемо працювати спільно з місцевою владою", – сказав він.

Денис Шмигаль

Разом із тим, Шмигаль уточнив, що 22 травня дію карантину буде продовжено, але країна перейде до його адаптивного формату.

"Тому вже з 22 числа буде ухвалена низка пом'якшень карантину. Тобто ми дозволимо рух міського і приміського наземного транспорту. Ми дозволимо проведення спортивних змагань. Ми також відкриємо готелі, крім хостелів. Роботу готелів дозволимо без роботи ресторанів і басейнів. Також буде пом'якшена можливість проведення служб у храмах", – додав прем'єр, уточнивши, що в церквах буде дозволено перебувати одній людині на 10 кв. метрах.

За словами Шмигаля, перераховані вище рішення будуть ухвалені на засіданні уряду 20 травня. Наступний, третій етап виходу країни з карантину, в разі сприятливої ситуації може стартувати вже з 1 червня.

Також у червні Україна може відновити авіасполучення, зокрема міжнародне. Однак, це залежатиме від рішення європейських країн.

"Авіасполучення, міжнародне зокрема, відновиться, ймовірно, у червні місяці. Але потрібно, щоб відновилося авіасполучення з тими (країнами), куди летіти. Необхідно розуміти, які країни також відновлять авіасполучення", – зазначив Шмигаль.

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