В Україні додалося понад 1100 хворих на COVID-19: які області серед "лідерів"

Карина Бондаренко Суспільство 09:16, 26.06.2020 Оновлено: 09:40, 26.06.2020

За минулу добу, 25 червня, в Україні три регіони стали лідерами за кількістю нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19).

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Як розповів на брифінгу 26 червня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, епіцентрами хвороби стали Львівська, Рівненська області та місто Київ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області – 209, Рівненській області – 116 і місті Київ – 85", – зазначив він.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Харківська обласна інфекційна клінічна лікарня зіткнулася з труднощами через великий наплив хворих на COVID-19.

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