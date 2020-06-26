В Україні додалося понад 1100 хворих на COVID-19: які області серед "лідерів"

Три регіони стали лідерами за добовою захворюваністю на COVID-19

За минулу добу, 25 червня, в Україні три регіони стали лідерами за кількістю нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19).

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як розповів на брифінгу 26 червня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, епіцентрами хвороби стали Львівська, Рівненська області та місто Київ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області – 209, Рівненській області – 116 і місті Київ – 85", – зазначив він.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Харківська обласна інфекційна клінічна лікарня зіткнулася з труднощами через великий наплив хворих на COVID-19.