В Україні додалося ще понад 10 тис. хворих на COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 15 листопада

Станом на ранок неділі, 15 листопада, в Україні офіційно підтверджено 535 857 випадків коронавірусу. З них 10 681 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли 9603 особи (+95 за добу), а 241 444 пацієнтів (+2633) повністю побороли хворобу. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, попередньої доби найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстровано у м. Київ – 921, Запорізькій області – 868, Харківській – 713, Одеській – 692 і Київській – 692.

Нині коронавірусну хворобу виявлено:

м. Київ – 50 620 випадків;

Вінницька область – 13 844 випадки;

Волинська область – 18 676 випадків;

Дніпропетровська область – 21 222 випадки;

Донецька область – 16 983 випадки;

Житомирська область – 22 225 випадків;

Закарпатська область – 19 384 випадки;

Запорізька область – 18 484 випадки;

Івано-Франківська область – 27 986 випадків;

Київська область – 24 493 випадки;

Кіровоградська область – 3 651 випадок;

Луганська область – 5 147 випадків;

Львівська область – 36 894 випадки;

Миколаївська область – 12 340 випадків;

Одеська область – 32 782 випадки;

Полтавська область – 14 966 випадків;

Рівненська область – 24 969 випадків;

Сумська область – 17 859 випадків;

Тернопільська область – 23 555 випадків;

Харківська область – 47 599 випадків;

Херсонська область – 6 967 випадків;

Хмельницька область – 22 879 випадків;

Черкаська область – 12 996 випадків;

Чернівецька область – 27 917 випадків;

Чернігівська область – 11 419 випадків.

Нагадаємо, що інформація щодо захворюваності коронавірусом із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму в статистиці МОЗ відсутня.

Степанов уточнив, що серед нових хворих за останню добу – 420 дітей та 391 медпрацівник. До лікарень країни госпіталізовано 1227 осіб.

За 14 листопада було здійснено 44 505 тестувань на наявність СОVID-19, зокрема методом ПЛР – 36 000, методом ІФА – 8505. Загалом у країні проведено 3 912 966 ПЛР-тестувань.

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