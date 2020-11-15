В Україні додалося ще понад 10 тис. хворих на COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 15 листопада
Найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві – 921
Діагноз підтвердили ще в 420 дітей і 391 медпрацівника
Водночас подолати хворобу змогли більш ніж 2,6 тисячі українців
Станом на ранок неділі, 15 листопада, в Україні офіційно підтверджено 535 857 випадків коронавірусу. З них 10 681 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 у країні померли 9603 особи (+95 за добу), а 241 444 пацієнтів (+2633) повністю побороли хворобу. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, попередньої доби найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстровано у м. Київ – 921, Запорізькій області – 868, Харківській – 713, Одеській – 692 і Київській – 692.
Нині коронавірусну хворобу виявлено:
м. Київ – 50 620 випадків;
Вінницька область – 13 844 випадки;
Волинська область – 18 676 випадків;
Дніпропетровська область – 21 222 випадки;
Донецька область – 16 983 випадки;
Житомирська область – 22 225 випадків;
Закарпатська область – 19 384 випадки;
Запорізька область – 18 484 випадки;
Івано-Франківська область – 27 986 випадків;
Київська область – 24 493 випадки;
Кіровоградська область – 3 651 випадок;
Луганська область – 5 147 випадків;
Львівська область – 36 894 випадки;
Миколаївська область – 12 340 випадків;
Одеська область – 32 782 випадки;
Полтавська область – 14 966 випадків;
Рівненська область – 24 969 випадків;
Сумська область – 17 859 випадків;
Тернопільська область – 23 555 випадків;
Харківська область – 47 599 випадків;
Херсонська область – 6 967 випадків;
Хмельницька область – 22 879 випадків;
Черкаська область – 12 996 випадків;
Чернівецька область – 27 917 випадків;
Чернігівська область – 11 419 випадків.
Нагадаємо, що інформація щодо захворюваності коронавірусом із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму в статистиці МОЗ відсутня.
Степанов уточнив, що серед нових хворих за останню добу – 420 дітей та 391 медпрацівник. До лікарень країни госпіталізовано 1227 осіб.
За 14 листопада було здійснено 44 505 тестувань на наявність СОVID-19, зокрема методом ПЛР – 36 000, методом ІФА – 8505. Загалом у країні проведено 3 912 966 ПЛР-тестувань.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада. Нові обмеження діятимуть два дні на тиждень – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Зокрема, країна відмовилася від дії адаптивного карантину, натомість переходить на загальнодержавний із обмеженнями, які діяли в регіонах із "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки.
Попри це, мери деяких міст України заявили про відмову від карантину вихідного дня. Наприклад, очільник Черкас Анатолій Бондаренко запевнив, що не бачить необхідності запроваджувати такі жорсткі заходи.
13 листопада підприємці Харкова та області продовжили протести проти введення карантину вихідного дня.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мери міст не мають повноважень дозволяти працювати закладам, діяльність яких заборонено правилами карантину вихідного дня в Україні.