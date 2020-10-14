В Україні додалося 5,5 тисяч хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 14 жовтня

Карина Бондаренко Суспільство 08:45, 14.10.2020 Оновлено: 09:35, 14.10.2020

Станом на ранок середи, 14 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 276 177 випадків коронавірусної інфекції. З них 5 590 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 5229 осіб (+107 за добу), а 118 699 пацієнтів (+2 137) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна вийшла на 12 місце у світі за кількістю хворих і померлих від COVID-19. Якщо говорити про статистику щодо COVID-19 серед країн Європи, то країна потрапила на восьме місце.

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