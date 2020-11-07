В Україні добовий приріст хворих на COVID-19 вперше перевищив 10 тис.: статистика на 7 листопада
Станом на ранок суботи, 7 листопада, в Україні офіційно підтверджено 450 934 випадки коронавірусної інфекції. З них 10 746 були виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом з добового приросту.
Від COVID-19 у країні померли вже 8312 осіб (+187 за добу), а 204 229 пацієнтів (+8685 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 1 008, місті Київ – 854, Житомирській – 602, Хмельницькій – 579 та Львівській – 557.
Госпіталізовано за добу 1 470 осіб. Здійснено тестувань – 82 327 (зокрема методом ПЛР – 51 258, методом ІФА – 31 069).
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 43 229 випадків;
Вінницька область – 12 216 випадків;
Волинська область – 15 795 випадків;
Дніпропетровська область – 17 446 випадків;
Донецька область – 13 546 випадків;
Житомирська область – 17 791 випадок;
Закарпатська область – 16 670 випадків;
Запорізька область – 12 734 випадки;
Івано-Франківська область – 23 561 випадок;
Київська область – 19 274 випадки;
Кіровоградська область – 3 018 випадків;
Луганська область – 4 345 випадків;
Львівська область – 32 982 випадки;
Миколаївська область – 9 949 випадків;
Одеська область – 27 894 випадки;
Полтавська область – 11 699 випадків;
Рівненська область – 21 403 випадки;
Сумська область – 14 103 випадки;
Тернопільська область – 21 907 випадків;
Харківська область – 42 139 випадків;
Херсонська область – 5 249 випадків;
Хмельницька область – 19 017 випадків;
Черкаська область – 10 461 випадок;
Чернівецька область – 24 559 випадків;
Чернігівська область – 9 947 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 7 листопада коронавірусом у світі заразилися більш ніж 49,6 млн осіб. За минулий день виявлено 623 266 нових інфікованих.