В Україні добовий приріст хворих на COVID-19 вперше перевищив 10 тис.: статистика на 7 листопада

Станом на ранок суботи, 7 листопада, в Україні офіційно підтверджено 450 934 випадки коронавірусної інфекції. З них 10 746 були виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом з добового приросту.

Від COVID-19 в країні померли вже 8312 осіб (+187 за добу), а 204 229 пацієнтів (+8685 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 1 008, місті Київ – 854, Житомирській – 602, Хмельницькій – 579 та Львівській – 557.

Госпіталізовано за добу 1 470 осіб.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 43 229 випадків;

Вінницька область – 12 216 випадків;

Волинська область – 15 795 випадків;

Дніпропетровська область – 17 446 випадків;

Донецька область – 13 546 випадків;

Житомирська область – 17 791 випадок;

Закарпатська область – 16 670 випадків;

Запорізька область – 12 734 випадки;

Івано-Франківська область – 23 561 випадок;

Київська область – 19 274 випадки;

Кіровоградська область – 3 018 випадків;

Луганська область – 4 345 випадків;

Львівська область – 32 982 випадки;

Миколаївська область – 9 949 випадків;

Одеська область – 27 894 випадки;

Полтавська область – 11 699 випадків;

Рівненська область – 21 403 випадки;

Сумська область – 14 103 випадки;

Тернопільська область – 21 907 випадків;

Харківська область – 42 139 випадків;

Херсонська область – 5 249 випадків;

Хмельницька область – 19 017 випадків;

Черкаська область – 10 461 випадок;

Чернівецька область – 24 559 випадків;

Чернігівська область – 9 947 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 7 листопада коронавірусом у світі заразилися більше 49,6 млн осіб. За минулий день виявлено 623 266 нових інфікованих.

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