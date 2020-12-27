В Україні кількість тих, хто одужали від COVID-19 перевищила нові зараження

Марина Ліснічук Суспільство 08:15, 27.12.2020 Оновлено: 09:19, 27.12.2020

В Україні за останню добу на коронавірус захворіли 6113 осіб. Так, на ранок неділі, 27 грудня, кількість випадків зараження збільшилася до 1 025 989.

Хвороба забрала життя 17 774 українців (+72 за добу), водночас 658 538 (+6621) змогли побороти її. Оновлені дані щодо захворюваності на COVID-19 у країні надав міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook і сайт Ради нацбезпеки й оборони (РНБО).

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві – 718, Дніпропетровській області – 537, Одеській – 515, Запорізькій – 453 і Миколаївській – 414.

Серед нових хворих – 277 дітей і 153 медпрацівники. До того ж іще 1674 осіб із підтвердженим коронавірусом потрапили до лікарень.

На коронавірус захворіли ще 6113 українців
Facebook Максима Степанова

Кількість захворювань на COVID-19 у регіонах зросла:

  • м. Київ – 107 204 випадки;

  • Вінницька область – 21 960 випадків;

  • Волинська область – 32 429 випадків;

  • Дніпропетровська область – 56 893 випадки;

  • Донецька область – 34 929 випадків;

  • Житомирська область – 38 494 випадки;

  • Закарпатська область – 27 828 випадків;

  • Запорізька область – 51 703 випадки;

  • Івано-Франківська область – 42 828 випадків;

  • Київська область – 57 331 випадок;

  • Кіровоградська область – 8225 випадків;

  • Луганська область – 9982 випадки;

  • Львівська область – 59 798 випадків;

  • Миколаївська область – 29 531 випадок;

  • Одеська область – 68 962 випадки;

  • Полтавська область – 34 600 випадків;

  • Рівненська область – 40 295 випадків;

  • Сумська область – 40 047 випадків;

  • Тернопільська область – 33 452 випадки;

  • Харківська область – 67 868 випадків;

  • Херсонська область – 17 067 випадків;

  • Хмельницька область – 38 378 випадків;

  • Черкаська область – 37 617 випадків;

  • Чернівецька область – 39 422 випадки;

  • Чернігівська область – 29 146 випадків.

Карта поширення коронавірусу в Україні
РНБО

Нагадаємо, що в офіційній статистиці від Міністерства охорони здоров'я та РНБО немає інформації щодо захворюваності на COVID-19 у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Попередньої доби лабораторіями країни здійснено 24 978 тестувань: 19 543 методом ПЛР і 5435 методом ІФА. За весь час пандемії в Україні проведено 5 472 989 ПЛР-тестувань.

Дані щодо коронавірусу в Україні
РНБО
Щоденний приріст випадків одужання від COVID-19
РНБО
Щоденний приріст летальних випадків від COVID-19
РНБО
Щоденний приріст нових випадків COVID-19
РНБО

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