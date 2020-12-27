В Україні кількість тих, хто одужали від COVID-19 перевищила нові зараження

В Україні за останню добу на коронавірус захворіли 6113 осіб. Так, на ранок неділі, 27 грудня, кількість випадків зараження збільшилася до 1 025 989.

Хвороба забрала життя 17 774 українців (+72 за добу), водночас 658 538 (+6621) змогли побороти її. Оновлені дані щодо захворюваності на COVID-19 у країні надав міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook і сайт Ради нацбезпеки й оборони (РНБО).

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві – 718, Дніпропетровській області – 537, Одеській – 515, Запорізькій – 453 і Миколаївській – 414.

Серед нових хворих – 277 дітей і 153 медпрацівники. До того ж іще 1674 осіб із підтвердженим коронавірусом потрапили до лікарень.

На коронавірус захворіли ще 6113 українців Facebook Максима Степанова

Кількість захворювань на COVID-19 у регіонах зросла:

м. Київ – 107 204 випадки;

Вінницька область – 21 960 випадків;

Волинська область – 32 429 випадків;

Дніпропетровська область – 56 893 випадки;

Донецька область – 34 929 випадків;

Житомирська область – 38 494 випадки;

Закарпатська область – 27 828 випадків;

Запорізька область – 51 703 випадки;

Івано-Франківська область – 42 828 випадків;

Київська область – 57 331 випадок;

Кіровоградська область – 8225 випадків;

Луганська область – 9982 випадки;

Львівська область – 59 798 випадків;

Миколаївська область – 29 531 випадок;

Одеська область – 68 962 випадки;

Полтавська область – 34 600 випадків;

Рівненська область – 40 295 випадків;

Сумська область – 40 047 випадків;

Тернопільська область – 33 452 випадки;

Харківська область – 67 868 випадків;

Херсонська область – 17 067 випадків;

Хмельницька область – 38 378 випадків;

Черкаська область – 37 617 випадків;

Чернівецька область – 39 422 випадки;

Чернігівська область – 29 146 випадків.

Карта поширення коронавірусу в Україні РНБО

Нагадаємо, що в офіційній статистиці від Міністерства охорони здоров'я та РНБО немає інформації щодо захворюваності на COVID-19 у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Попередньої доби лабораторіями країни здійснено 24 978 тестувань: 19 543 методом ПЛР і 5435 методом ІФА. За весь час пандемії в Україні проведено 5 472 989 ПЛР-тестувань.

Дані щодо коронавірусу в Україні РНБО

Щоденний приріст випадків одужання від COVID-19 РНБО

Щоденний приріст летальних випадків від COVID-19 РНБО

Щоденний приріст нових випадків COVID-19 РНБО

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