В Україні добова кількість хворих на COVID-19 знизилася до майже 12 тисяч
В Україні на коронавірус захворіли ще 11 742 особи. Внаслідок цього загальна кількість інфікувань на ранок суботи, 19 грудня, досягла 956 123.
COVID-19 забрав життя 16 469 громадян (+213 за минулу добу), на щастя, 574 536 українців (+13 314) вже побороли його. Нові дані щодо поширення інфекції у країні надали очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook і сайт Ради національної безпеки та оборони.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ – 1364, Одеській області – 1161, Запорізькій – 829, Київській – 827 і Дніпропетровській – 667.
Кількість захворювань на коронавірус у регіонах країни зросла:
м. Київ – 99 694 випадки;
Вінницька область – 20 781 випадок;
Волинська область – 30 197 випадків;
Дніпропетровська область – 52 068 випадків;
Донецька область – 31 929 випадків;
Житомирська область – 36 061 випадок;
Закарпатська область – 27 003 випадки;
Запорізька область – 46 544 випадки;
Івано-Франківська область – 41 798 випадків;
Київська область – 52 415 випадків;
Кіровоградська область – 7 707 випадків;
Луганська область – 8 640 випадків;
Львівська область – 56 442 випадки;
Миколаївська область – 26 260 випадків;
Одеська область – 63 124 випадки;
Полтавська область – 31 433 випадки;
Рівненська область – 38 315 випадків;
Сумська область – 37 612 випадків;
Тернопільська область – 32 235 випадків;
Харківська область – 64 792 випадки;
Херсонська область – 15 449 випадків;
Хмельницька область – 36 360 випадків;
Черкаська область – 34 451 випадок;
Чернівецька область – 37 949 випадків;
Чернігівська область – 26 864 випадки.
Зазначимо, що в цій оновленій статистиці немає даних щодо захворюваності на COVID-19 населення тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей, а також Криму.
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