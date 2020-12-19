В Україні добова кількість хворих на COVID-19 знизилася до майже 12 тисяч

В Україні на коронавірус захворіли ще 11 742 особи. Внаслідок цього загальна кількість інфікувань на ранок суботи, 19 грудня, досягла 956 123.

COVID-19 забрав життя 16 469 громадян (+213 за минулу добу), на щастя, 574 536 українців (+13 314) вже побороли його. Нові дані щодо поширення інфекції у країні надали очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook і сайт Ради національної безпеки та оборони.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ – 1364, Одеській області – 1161, Запорізькій – 829, Київській – 827 і Дніпропетровській – 667.

Кількість захворювань на коронавірус у регіонах країни зросла:

м. Київ – 99 694 випадки;

Вінницька область – 20 781 випадок;

Волинська область – 30 197 випадків;

Дніпропетровська область – 52 068 випадків;

Донецька область – 31 929 випадків;

Житомирська область – 36 061 випадок;

Закарпатська область – 27 003 випадки;

Запорізька область – 46 544 випадки;

Івано-Франківська область – 41 798 випадків;

Київська область – 52 415 випадків;

Кіровоградська область – 7 707 випадків;

Луганська область – 8 640 випадків;

Львівська область – 56 442 випадки;

Миколаївська область – 26 260 випадків;

Одеська область – 63 124 випадки;

Полтавська область – 31 433 випадки;

Рівненська область – 38 315 випадків;

Сумська область – 37 612 випадків;

Тернопільська область – 32 235 випадків;

Харківська область – 64 792 випадки;

Херсонська область – 15 449 випадків;

Хмельницька область – 36 360 випадків;

Черкаська область – 34 451 випадок;

Чернівецька область – 37 949 випадків;

Чернігівська область – 26 864 випадки.

Зазначимо, що в цій оновленій статистиці немає даних щодо захворюваності на COVID-19 населення тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей, а також Криму.

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