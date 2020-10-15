В Україні до ослаблення карантину не готовий жоден регіон
Станом на 15 жовтня жоден регіон України не готовий до ослаблення карантину.
За даними Міністерства охорони здоров'я, за останні 14 днів показник динаміки захворюваності коронавірусною інфекцією перевищено в усіх з них.
Захворюваність по країні в цілому становить 179,1 на 100 тисяч населення при нормі в 40. Найвищий показник зафіксований в Сумській області – 333,8, найнижчий в Кіровоградській – 33,7. У Києві він складає 195,7.
Для лікування COVID-19 в Україні розгорнуто 35 150 ліжок, лікарняні ліжка першої хвилі заповнені на 59,7%. У Донецькій, Луганській та Одеській областях цей показник перевищує 70%.
Згідно з постановою Кабміну України про карантинні обмеження від 22 липня, "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень встановлюється на території регіону, в якому є значне поширення COVID-19. Таким вважається регіон, в якому є хоча б одна з таких ознак:
завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим COVID-19 становить понад 50% протягом п'яти днів поспіль;
середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 тестувань на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;
показник захворюваності COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності (40);
коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;
показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.
Ознаки для визначення регіону з широким розповсюдженням COVID-19 МОЗ України оновлює і публікує на своєму сайті щодня.
Як повідомив OBOZREVATEL, за добу 15 жовтня коронавірусом у світі заразилися майже 400 тисяч осіб.