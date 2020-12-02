В Україні до лікування пацієнтів із COVID-19 залучали студентів – МОЗ

В Україні до лікування пацієнтів із коронавірусом (COVID-19) залучали інтернів, які працювали під керівництвом лікаря.

Про це в інтерв'ю "Телеграф" повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак. Водночас вона зазначила, що інтерни не можуть самі призначати лікування хворим.

"До роботи в лабораторних центрах ми залучаємо студентів. Ми були б раді залучати більше людей до цієї роботи, оскільки основні затримки в роботі лабораторій є під час обробки даних, внесення їх у бази тощо. Чисто технічна робота, яку може виконувати будь-хто, якщо вміє користуватися комп'ютером", – сказала вона.

Чиновниця навела приклад інших країн, де до роботи залучали студентів, а також осіб, які працювали як технічний або молодший медичний персонал.

"Лікарня це ж не тільки лікарі та техніка. Це і прибрати, і нагодувати хворого, принести передачу від рідних, перевернути пацієнта або розтерти спину, переодягнути або завезти на обстеження. Загалом персонал працює самовіддано, з дуже великим навантаженням, психологічно і фізично виснажений. Медики дуже потребують і фінансування, і доброго слова, і гарячої кави в перерві", – додала Микичак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Микичак розповіла, що в Україні захворюваність висока, темпи поширення стрімкі, а пацієнти в стаціонарах "важкі" зі складно прогнозованим перебігом хвороби.

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