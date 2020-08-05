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В Україні дитячі табори запрацювали в умовах карантину: МОЗ оприлюднило суворі правила

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
3,1 т.
Дитячі літні табори в Україні

В Україні з 1 серпня дозволено роботу дитячих літніх таборів.

В Україні з 1 серпня було знову дозволено роботу дитячих оздоровчих літніх таборів на територіях із "зеленими" та "жовтими" рівнями епідемічної небезпеки.

Водночас задля безпеки дітей їхнє перевезення до таких закладів і перебування там мають відповідати певним правилам. Детальніше про них нагадали на сторінці МОЗ у Facebook.

"Коли регіон перебуває в "зеленій" чи "жовтій" зоні, дозволено буде роботу з 1 серпня для дитячих таборів. А в регіонах, які перебувають у "помаранчевій" і "червоній" зонах, – там, відповідно, заборонено і приймання, і роботу дитячих таборів", – зазначив раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Карантинні зони України

Карантинні зони України (moz.gov.ua)

Вимоги щодо перевезення дітей до таборів і санаторіїв:

  • перевезення дітей до закладу організованими групами або батьками у власному авто;

  • температурний скринінг працівників, дітей і осіб, які здійснюють супроводження, під час перевезення;

  • під час перевезення необхідно забезпечити дистанцію між водієм і пасажирами не менш ніж 1 м або з наявністю фізичних бар’єрів;

  • водій транспортного засобу та особи, які здійснюють супроводження, повинні перебувати в масках;

  • під час перевезення залізничним транспортом забороняється наявність у вагоні сторонніх осіб;

  • проведення вологого прибирання дезінфекційними засобами перед кожним рейсом.

Нові правила щодо роботи дитячих таборів в Україні з 1 серпня

Нові правила щодо роботи дитячих таборів в Україні з 1 серпня (Facebook Міністерство охорони здоров'я України)

Вимоги щодо приймання та перебування в таборах і оздоровчих закладах:

  • рекомендовано приймання дітей, які проживають у межах регіону;

  • приймання дітей дозволяється лише за наявності медичної довідки (форма 079);

  • температурний скринінг дітей перед прийманням і під час перебування в закладі (тричі на день);

  • до закладу не допускаються діти з підвищеною температурою;

  • у разі підвищеної температури дитина в закладі підлягає ізоляції та госпіталізації;

  • власник закладу зобов’язаний забезпечити транспортування дитини з підтвердженим COVID-19, яка не потребує перебування у стаціонарі, до місця ізоляції;

  • робота працівників організовується вахтовим методом у межах однієї зміни;

  • доступ на територію закладу працівників дозволяється лише у масках;

  • батьки до закладу не допускаються;

  • забороняється використання тканинних рушників і м’яких іграшок;

  • забороняються масові заходи в приміщенні та за участю запрошених осіб;

  • рекомендується обмежити кількість дітей у загонах до 15 осіб;

  • адаптивний графік харчування дітей;

  • обмежити заняття й ігри з додатковим інвентарем і тих, які передбачають фізичний контакт між дітьми;

  • розміщення у кімнатах із розрахунку 1 дитина на 5 кв. м і забезпечення дистанції в 1,5 м.

Повідомлення МОЗ

Повідомлення МОЗ (Facebook Міністерство охорони здоров'я України)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 серпня відкрилися дитячі табори. Працюватимуть вони тільки в регіонах, які розташовані в "зеленій" і "жовтій" зонах.

УкраїнаоздоровленняКоронавірусКарантин в УкраїніМіністерство охорони здоров'яМаксим Степанов
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