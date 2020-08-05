В Україні дитячі табори запрацювали в умовах карантину: МОЗ оприлюднило суворі правила

В Україні з 1 серпня дозволено роботу дитячих літніх таборів.

В Україні з 1 серпня було знову дозволено роботу дитячих оздоровчих літніх таборів на територіях із "зеленими" та "жовтими" рівнями епідемічної небезпеки.

Водночас задля безпеки дітей їхнє перевезення до таких закладів і перебування там мають відповідати певним правилам. Детальніше про них нагадали на сторінці МОЗ у Facebook.

"Коли регіон перебуває в "зеленій" чи "жовтій" зоні, дозволено буде роботу з 1 серпня для дитячих таборів. А в регіонах, які перебувають у "помаранчевій" і "червоній" зонах, – там, відповідно, заборонено і приймання, і роботу дитячих таборів", – зазначив раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Карантинні зони України (moz.gov.ua)

Вимоги щодо перевезення дітей до таборів і санаторіїв:

перевезення дітей до закладу організованими групами або батьками у власному авто;

температурний скринінг працівників, дітей і осіб, які здійснюють супроводження, під час перевезення;

під час перевезення необхідно забезпечити дистанцію між водієм і пасажирами не менш ніж 1 м або з наявністю фізичних бар’єрів;

водій транспортного засобу та особи, які здійснюють супроводження, повинні перебувати в масках;

під час перевезення залізничним транспортом забороняється наявність у вагоні сторонніх осіб;

проведення вологого прибирання дезінфекційними засобами перед кожним рейсом.

Нові правила щодо роботи дитячих таборів в Україні з 1 серпня (Facebook Міністерство охорони здоров'я України)

Вимоги щодо приймання та перебування в таборах і оздоровчих закладах:

рекомендовано приймання дітей, які проживають у межах регіону;

приймання дітей дозволяється лише за наявності медичної довідки (форма 079);

температурний скринінг дітей перед прийманням і під час перебування в закладі (тричі на день);

до закладу не допускаються діти з підвищеною температурою;

у разі підвищеної температури дитина в закладі підлягає ізоляції та госпіталізації;

власник закладу зобов’язаний забезпечити транспортування дитини з підтвердженим COVID-19, яка не потребує перебування у стаціонарі, до місця ізоляції;

робота працівників організовується вахтовим методом у межах однієї зміни;

доступ на територію закладу працівників дозволяється лише у масках;

батьки до закладу не допускаються;

забороняється використання тканинних рушників і м’яких іграшок;

забороняються масові заходи в приміщенні та за участю запрошених осіб;

рекомендується обмежити кількість дітей у загонах до 15 осіб;

адаптивний графік харчування дітей;

обмежити заняття й ігри з додатковим інвентарем і тих, які передбачають фізичний контакт між дітьми;

розміщення у кімнатах із розрахунку 1 дитина на 5 кв. м і забезпечення дистанції в 1,5 м.

Повідомлення МОЗ (Facebook Міністерство охорони здоров'я України)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 серпня відкрилися дитячі табори. Працюватимуть вони тільки в регіонах, які розташовані в "зеленій" і "жовтій" зонах.