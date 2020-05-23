В Україні дітей вразив небезпечний синдром, пов'язаний із COVID-19. Він призводить до токсичного шоку та інсульту

Поряд із пандемією COVID-19 у світі набирає обертів ще один небезпечний синдром, який зараз перевіряють на зв'язок із вірусом SARS-CoV-2. Йдеться про хворобу Кавасакі, яка вражає здебільшого маленьких дітей і може привести до летального результату.

У США, Великобританії та інших європейських країнах зауважують збільшення кількості дітей, які надходять до лікарень зі схожими на Кавасакі симптомами. Проблему визнали навіть у ВООЗ – там закликають медиків ретельно вивчити цей клінічний синдром.

Детальніше про синдром і чи загрожує небезпека дітям в Україні – дізнавався OBOZREVATEL.

Хвороба Кавасакі в Україні

Синдром не оминув і Україну, у нас також фіксуються випадки захворюваності серед дітей. Однак інфекціоністи стверджують, що мови про масовість поки немає, та й сама недуга не нова для українців.

"Так, періодично з'являються такі пацієнти. Зараз, напевно, трішечки більше діагностуємо. Варіюється частота встановлення діагнозу – залежно від того, у місті це трапилося чи в невеликому населеному пункті. Адже лабораторно підтвердити хворобу неможливо, тільки клінічно, відкидаючи інші можливі варіанти. Раніше теж хворі були, але фіксувалися під іншими діагнозами", – пояснив у коментарі OBOZREVATEL дитячий лікар-інфекціоніст Віталій Євтушенко.

Тестування на коронавірус малеча не потребувала, каже він, і за кілька місяців епідемії випадків виявлення зв'язку синдрому Кавасакі та захворюваності на COVID-19 у дітей не було. Хоча вчені припускають такий зв'язок.

В Україні фіксується захворюваність на синдром Кавасакі itmed.org

Лікарка-імунологиня Алла Волоха розповіла OBOZREVATEL, що їй відомо про чотири випадки синдрому Кавасакі в Києві цьогоріч, але без зв'язку з COVID-19. Принаймні вони мали бути добре обстежені, зокрема, щодо зараження коронавірусом.

"Взагалі, Кавасакі може спричинюватися багатьма вірусами та збудниками, очевидно, що COVID-19 як новий вірус теж здатен таке робити. І це вже йде як ускладнення після перенесеної інфекції. І наслідки можливі не тільки у вигляді цього синдрому, але й інших подібних захворювань, як-от синдрому токсичного шоку. Його часто спостерігали у Великобританії. Тому насправді все непросто в дитячому віці може бути", – каже вона.

До синдрому Кавасакі неодмінно завжди потрібно бути готовим, вважає Волоха, оскільки це призводить до тяжких ускладнень. На щастя, у світі розроблений протокол лікування, який успішно застосовується в Україні.

"Основним препаратом є імуноглобулін, він повинен вводитися внутрішньовенно великою дозою. Проблема може полягати в тому, що дитині доза потрібна терміново, але не завжди держава спроможна забезпечити обсяг, тому ліки купують самі батьки", – розповіла імунологиня.

Що таке хвороба Кавасакі

Синдром Кавасакі – рідкісне захворювання, яке діагностується у дітей віком до 15 років. Воно супроводжується високою температурою, висипом, набряками та запаленням, що вражає шкіру, очі, судини та серце. У деяких випадках може призвести до інсульту та інфекційно-токсичного шоку.

У разі хвороби Кавасакі тіло дитини вкривається висипом rumedia24.com

Вперше недугу описав японський педіатр Томісаку Кавасакі 1967 року.

Синдром є клінічним діагнозом, лабораторних тестів для його виявлення просто не існує. Крім того, дотепер невідомі причини захворювання, деякі лікарі вважають, що може зумовлюватися вірусною інфекцією, але офіційного підтвердження цієї теорії немає.

Дослідження показують, що захворювання виникає у дітей, які раніше були абсолютно здорові. Хронічні стани, що могли б призвести до хвороби Кавасакі, не фіксувалися.

Сама хвороба триває приблизно чотири дні та лікується ін'єкціями імуноглобуліну – він дає змогу запобігти серйозному розширенню коронарних артерій, що є найбільш небезпечним ускладненням.

Зв'язок із COVID-19

Якщо раніше було встановлено, що діти переносять коронавірус досить легко, а часом і взагалі безсимптомно, то зараз цю версію, ймовірно, можуть розбити дослідження вчених щодо зв'язку хвороби Кавасакі та COVID-19.

Ще у квітні в деяких країнах світу почали фіксувати підозріле зростання кількості дітей, які надходять в лікарні з симптомами, схожими на Кавасакі.

Водночас тільки після госпіталізації у них виявляли позитивний тест на коронавірус, через що лікарі стали підозрювати певний зв'язок із COVID-19. Медики навіть зауважують, що висип, який характерний для синдрому Кавасакі, може бути ознакою зараження коронавірусом у дітей.

Медики пов'язують симптоми Кавасакі з коронавірусом "МедікФорум"

В італійському місті Бергамо упродовж останнього місяця було зареєстровано понад 20 випадків тяжкого судинного запалення в дітей, що вшестеро більше, ніж зазвичай.

Гірша ситуація у Великобританії, там небезпечний стан виявили в майже 100 дітей, відомо, що одна з них померла. Про таку ж статистику повідомляють і в Нью-Йорку, там від хвороби загинуло вже троє дітей, заражено – 154.

З 1 березня до 14 травня у Франції в неповнолітніх зафіксували 135 випадків небезпечного запального синдрому, який здатен призвести до проблем із серцем. Серед них у 52% аналізи дали позитивний результат на коронавірус. Симптоми, схожі на синдром Кавасакі, виявляли у дітей різного віку – від одного до 14 років. У них спостерігалася лихоманка, біль у животі, шкірні висипання, кон'юнктивіт, почервоніння та набряк язика. Одна дитина померла.

У частини маленьких пацієнтів тест на COVID-19 дав позитивний результат, інші мали антитіла до коронавірусу. Пік нового синдрому у всіх країнах спостерігали приблизно за дві-три тижні після піку захворюваності на COVID-19. Як припускають вчені, це може вказувати на те, що в деяких дітей спостерігається затримка реакції імунної системи на інфекцію.

Синдром Кавасакі є запізнілою реакцією дитячого організму на коронавірус

На небезпечну статистику звернули увагу у ВООЗ. Так, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус закликав лікарів усіх країн звернути особливу увагу на цю проблему, а також максимально вивчити симптоми та їхній зв'язок із коронавірусом.

"Дуже важливо терміново та ретельно вивчити цей клінічний синдром, зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок і описати його лікування... Я закликаю лікарів усього світу співпрацювати з органами влади та ВООЗ, щоб вони були напоготові та знали про небезпеку цього синдрому в дітей", – сказав керівник ВООЗ.