В Україні з 2020 року дітей перестануть приймати в дитбудинки – Супрун

З 2020 року в Україні дітей не прийматимуть у дитячі будинки.

Про це повідомила в Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. На її переконання, діти повинні рости тільки в сім'ях.

"Будуть створені всі умови, щоб ці діти могли повноцінно рости зі своїми рідними батьками. У винятковому випадку вони будуть жити в патронатній або прийомній сім'ї", – пояснила Супрун.

Уляна Супрун marker.ua

"Насправді з дітей, що живуть у таких закладах в Україні, тільки 8% мають статус дітей-сиріт. У інших є мама або тато, або обидва з батьків, які опинилися в скрутному становищі і не можуть виховувати дитину. Щоб ці діти росли в своїй сім'ї, шукаємо способи допомогти таким сім'ям", – пише в.о. міністра.

За її словами, до 2020 року будинки дитини будуть працювати в звичайному режимі. Паралельно проводитимуть підготовку, щоб усіх дітей, від яких відмовилися батьки, влаштувати в сім'ї.

"Сьогодні існують набагато кращі моделі підтримки дітей, ніж дитячі будинки. Весь цивілізований світ відмовився або відмовляється від такого влаштування дітей – зокрема через негативний вплив на психічний і фізіологічний розвиток дитини. Не живуть діти в інтернатах і до повноліття. Такого просто не існує. Так не повинно бути і у нас", – переконана в.о. голови МОЗ.

Супрун запевнила, що в результаті цих змін діти з дитячих будинків не залишаться без житла.

"Ми хочемо, щоб діти, які зараз живуть у них, були влаштовані в хороші сім'ї або могли зростати в умовах, наближених до сімейних", – пояснила вона.

До 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. У нових центрах можна буде отримати послуги з реабілітації або паліативу. Центр також може надавати послуги з респісу – тимчасового перепочинку батьків дитини з інвалідністю. Допомогу надаватимуть в обов'язковій присутності батьків або людей, які їх замінюють.

"Паліативна допомога та реабілітація увійшли до "зеленого списку" – гарантований державою пакет послуг, за який платитиме Національна служба здоров'я України. Ці послуги для громадян будуть безкоштовними", – зазначила в.о. міністра.

В якості альтернативи дитячим будинкам будуть активно впроваджувати практику патронатної сім'ї (тимчасової). Це перехідний період перед підготовкою передачі дитини сім'ї, яка буде дбати про неї.

"Зараз у країні не вистачає патронатних сімей. Кожна дитина, батьки якої не можуть з ряду причин забрати її додому і налагоджують своє життя, повинна знаходитися не в інтернаті, а в прийомній сім'ї. Місцеві департаменти охорони здоров'я та управління соцзахисту повинні активно займатися впровадженням цих змін", – повідомила Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун поскаржилася на президента Володимира Зеленського через медичну реформу.

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