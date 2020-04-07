Головна Новини
7 квітня • оновлено в 06:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні – десятки нових хворих на COVID-19: три області заявили про спалах

2.8т
Читати матеріал російською

Відразу в декількох областях України – Тернопільській, Чернівецькій і Дніпропетровській – заявили про десятки нових заражених коронавірусом.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Так, увечері в понеділок, 6 квітня, голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук написав у Facebook, що в регіоні зафіксовано +28 хворих. Тепер їх там уже 248.

В Україні – десятки нових хворих на COVID-19

В Україні – десятки нових хворих на COVID-19

5 канал

Осачук розповів, що заразилися ще 6 медиків і двоє маленьких дітей – 2 і 5 років. Також стало відомо про новий летальний випадок – помер 72-річний чоловік.

Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом після дня затишшя заявив про 8 нових хворих. Кількість заражених в області склала 168 осіб, 112 із них – в Монастириському районі.

Також в області зафіксували третю смерть – померла жителька Заліщицького району.

У Дніпропетровській області 6 квітня було виявлено 12 нових випадків захворювання коронавірус, повідомила пресслужба ОДА.

Захворіли жителі обласного центру, а також міста Первомайська та Синельниківського району. Двоє інфікованих – діти. Всього в області тепер 26 випадків COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми даними, кількість заражених в Україні склала 1319 осіб, 28 – вилікувалися, 38 – померли.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
1
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Ну в Днепропетровской области то готовы к "вспышке" инфекции. Если всем не хватит, еще могил нароют.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги