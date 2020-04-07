В Україні – десятки нових хворих на COVID-19: три області заявили про спалах

Відразу в декількох областях України – Тернопільській, Чернівецькій і Дніпропетровській – заявили про десятки нових заражених коронавірусом.

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Так, увечері в понеділок, 6 квітня, голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук написав у Facebook, що в регіоні зафіксовано +28 хворих. Тепер їх там уже 248.

В Україні – десятки нових хворих на COVID-19 5 канал

Осачук розповів, що заразилися ще 6 медиків і двоє маленьких дітей – 2 і 5 років. Також стало відомо про новий летальний випадок – помер 72-річний чоловік.

Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом після дня затишшя заявив про 8 нових хворих. Кількість заражених в області склала 168 осіб, 112 із них – в Монастириському районі.

Також в області зафіксували третю смерть – померла жителька Заліщицького району.

У Дніпропетровській області 6 квітня було виявлено 12 нових випадків захворювання коронавірус, повідомила пресслужба ОДА.

Захворіли жителі обласного центру, а також міста Первомайська та Синельниківського району. Двоє інфікованих – діти. Всього в області тепер 26 випадків COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми даними, кількість заражених в Україні склала 1319 осіб, 28 – вилікувалися, 38 – померли.

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