В Україні COVID-19 заразилися 3102 особи: статистика МОЗ на 13 квітня
Станом на 9:00 13 квітня в Україні коронавірусом COVID-19 заразилися 3102 особи.
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Тільки за минулу добу інфікувалося 325 людей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За даними Центру громадського здоров'я, в країні зафіксовано 93 летальні наслідки COVID-19, ще 97 пацієнтів одужали.
"На амбулаторному лікуванні є 1 731 пацієнт. Усього госпіталізовано 1 179 осіб, з них 49 дітей. Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою, загинули 93 людини, з них 47 чоловіків та 46 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). Загалом 97 людей вже одужали, з них двоє дітей, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", – йдеться у зверненні.
Також до Центру надійшло 704 нові повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 11 136 підозр на вірус.
Кількість хворих у областях:
Вінницька область – 194 випадки;
Волинська область – 78 випадків;
Дніпропетровська область – 60 випадків;
Донецька область – 11 випадків;
Житомирська область – 94 випадки;
Закарпатська область – 92 випадки;
Запорізька область – 85 випадків;
Івано-Франківська область – 300 випадків;
Кіровоградська область – 142 випадки;
Київ – 495 випадків;
Київська область – 216 випадків;
Львівська область – 124 випадки;
Луганська область – 3 випадки;
Миколаївська область – 5 випадків;
Одеська область – 69 випадків;
Полтавська область – 25 випадків;
Рівненська область – 125 випадків;
Сумська область – 74 випадки;
Тернопільська область – 273 випадки;
Харківська область – 11 випадків;
Херсонська область – 31 випадок;
Хмельницька область – 22 випадки;
Чернівецька область – 462 випадки;
Черкаська область – 102 випадки;
Чернігівська область – 9 випадків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 квітня коронавірус зменшив темп в Європі, де зареєстрували рекордно низьку кількість заражень і смертей, проте повернувся в Китай і пришвидшився в Україні.