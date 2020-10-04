В Україні COVID-19 заразилися понад 4 тисячі осіб за добу: статистика МОЗ на 4 жовтня

Станом на ранок неділі, 4 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 226 462 випадки коронавірусної інфекції. З них 4140 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 4397 людей (+44 за добу), а 100 107 пацієнтів (+1370 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Харківській області – 414, у місті Києві – 407 і Донецькій області – 323.

Як повідомляв OBOZREVATEL: