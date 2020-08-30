В Україні за добу додалося ще понад 2 тис. заражених COVID-19: статистика МОЗ на 30 серпня

Станом на ранок неділі, 30 серпня, в Україні офіційно підтверджено 119 094 випадки коронавірусної інфекції. З них 2096 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померло 2527 осіб, а 56 734 пацієнти повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільше нових заражень зафіксовано у Харківській області – 198, Львівській – 188, Одеській – 173, Івано-Франківській – 171, Тернопільській – 160, Чернівецькій – 148.

Карта поширення коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Нагадаємо, що дані щодо захворюваності на коронавірус із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму в статистиці відсутні.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні станом на 30 серпня (covid19.rnbo.gov.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України підготувало алгоритм дій щодо тестувань на коронавірус. Українцям ще раз нагадали, як діяти в разі підозри на COVID-19.

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