Головна Новини
11 травня • оновлено в 10:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні COVID-19 спалахнув в чотирьох регіонах: лідери антирейтингу

2.7т
Читати матеріал російською

В Україні за минулу добу, 10 травня, чотири регіони стали лідерами антирейтингу по зараженню COVID-19.

Про це на брифінгу в понеділок, 11 травня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше захворіли в Києві – 66 осіб, Чернівецькій області – 56, Рівненській – 52 і Львівської – 45.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

Найбільше заражених зафіксовано в Чернівецькій області – 2324 пацієнта, Києві – 1871, Івано-Франкоковской області – 1126, Тернопільській області – 1018 та Київській області – 1000.

Нагадаємо, що під станом на ранок понеділка, 11 травня, в Україні зареєстровано 15 648 випадків зараження COVID-19.

Як Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 травня в Україні та деяких країнах світу почали послаблювати режим карантину через пандемію COVID-19.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги