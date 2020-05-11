В Україні COVID-19 спалахнув в чотирьох регіонах: лідери антирейтингу

В Україні за минулу добу, 10 травня, чотири регіони стали лідерами антирейтингу по зараженню COVID-19.

Про це на брифінгу в понеділок, 11 травня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше захворіли в Києві – 66 осіб, Чернівецькій області – 56, Рівненській – 52 і Львівської – 45.

COVID-19 в Україні

Найбільше заражених зафіксовано в Чернівецькій області – 2324 пацієнта, Києві – 1871, Івано-Франкоковской області – 1126, Тернопільській області – 1018 та Київській області – 1000.

Нагадаємо, що під станом на ранок понеділка, 11 травня, в Україні зареєстровано 15 648 випадків зараження COVID-19.

Як Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 травня в Україні та деяких країнах світу почали послаблювати режим карантину через пандемію COVID-19.

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