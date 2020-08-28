В Україні COVID-19 спалахнув із новою силою: п'ять регіонів – у лідерах

У п'яти регіонах України за минулу добу COVID-19 діагностували у більш ніж 200 осіб.

В Україні 28 серпня було встановлено абсолютний рекорд із добового приросту виявлених випадків інфікування коронавірусом – за добу цей діагноз поставили ще 2438 особам.

Такі дані наводить сайт РНБО, який моніторить статистику щодо захворюваності на COVID-19 загалом у світі, й Міністерство охорони здоров’я (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Окрім загальної кількості людей, у яких підтверджено коронавірусну хворобу, в нас збільшується кількість тих, хто потребує госпіталізації. Сьогодні на ранок у наших лікарнях перебувало 6544 хворих", – підкреслив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов і вкотре закликав дотримуватися правил карантину.

Характерно, що за 27 серпня деякі регіони, де в останні дні фіксували велику кількість щоденно виявлених випадків коронавірусу, побили власні рекорди – там хворобу діагностували в понад 200 осіб.

Так, найбільше нових заражень COVID-19 за минулу добу лабораторно підтверджено у:

м. Київ – 251;

Харківській області – 242;

Тернопільській області – 233;

Львівській області – 215;

Одеській області – 214.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у регіонах України (covid19.rnbo.gov.ua)

Незважаючи на велику кількість тих, хто зміг побороти цю хворобу – 866 пацієнтів, за минулу добу вона забрала життя ще 48 українців, а це лише на один летальний випадок менше, ніж днем раніше.

Зокрема, найбільше смертей за зафіксовано в Київській області – 9, Львівській – 7, Одеській – 6, Івано-Франківській – 4, Чернівецькій, Тернопільській і Вінницькій – по 3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 26 серпня вкотре продовжив в Україні дію адаптивного карантину через погіршення епідемічної ситуації з COVID-19. Цього разу його ввели на два місяці – до 31 жовтня. Ми розповіли про те, що слід знати українцям і навіть іноземцям про нові правила, обмеження і заборони, які залишаються обов'язковими в країні.

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