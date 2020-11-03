В Україні COVID-19 поширюється в ураганному режимі, – Степанов

В Україні пандемія коронавірусу (COVID-19) поширюється в "ураганному режимі".

Про це на брифінгу у вівторок, 3 листопада, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коментуючи нову рекордну кількість заражених у країні – 8899 осіб.

"Він дійсно, коронавірус я маю на увазі, поширюється шаленими темпами. Просто в ураганному режимі", – зазначив глава МОЗ.

Додамо, що також за минулу добу одужала рекордна кількість пацієнтів – 5100.

Зазначимо, що коронавірусом в Києві заразилися 789 осіб, що стало рекордом із початку епідемії. У Київській області зафіксували 360 нових заражених.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на вівторок, 3 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 47 млн осіб. За минулий день виявлено 472 997 нових інфікованих.