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23 квітня • оновлено в 15:11
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В Україні на COVID-19 можуть хворіти вже 600 тис. людей – імунолог

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Україна не зможе найближчим часом повністю перемогти коронавірус, оскільки реальна кількість заражених ним у країні досі невідома, але однозначно є більшою за офіційні дані.

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Про це в інтерв'ю KHARKIV Today заявив лікар-імунолог, завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова НАМН України Андрій Волянський.

"У Китаї щодня фіксуються нові випадки, але їх небагато, протягом квітня – у межах ста на добу. В Україні це зниження, звісно, відбудеться. Питання в тому, що далі. У нас зафіксовано трохи більш як 6 тисяч хворих, а це всього лише соті відсотка населення, дуже маленька цифра", – вважає він.

В Україні на COVID-19 можуть хворіти вже 600 тис. людей – імунолог

На його думку, українці з вірусом все ще "не знайомі". Водночас можна припустити, що реальна кількість заражених у країні значно вища.

"Можливо, в 10 разів, і це не 60, а 600 тисяч. Це цілком ймовірне припущення, тому що у багатьох інфікованих немає симптоматики", – підкреслив лікар-імунолог.

Однак безсимптомність, стверджує він, не є специфікою саме COVID-19. Це властиво всім респіраторним вірусам.

"Багато гострих респіраторних інфекцій, зокрема коронавіруси, може переноситися з мінімальною симптоматикою або взагалі без неї, що ми, загалом, і спостерігаємо. Нічого унікального немає", – резюмував Волянський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що різкий стрибок статистики коронавірусу в Україні безпосередньо пов'язаний із недотриманням карантину багатьма громадянами на Вербну неділю і на Великдень.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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