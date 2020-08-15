COVID-19 в Україні.
В Україні шість регіонів стали епіцентрами зараження на COVID-19: Харківська область – 254 особи, Чернівецька – 170, Львівська – 166, Івано-Франківська – 148, Одеська – 139 і Київ – 232.
Про це на брифінгу в суботу, 15 серпня, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він додав, що в середньому по Україні завантаженість місць у лікарнях пацієнтами з COVID-19 становить 24%. Але є регіони, де цей показник завищений:
Київ – 52%
Івано-Франківська область – 48,8%
Львівська область – 52,2%
Чернівецька – 52,4%
При цьому в Запорізькій області спостерігається низький показник завантаженості в лікарнях – 3,6%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 14 серпня, в Україні заразилися 1847 осіб, що стало новим антирекордом.
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