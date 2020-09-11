В Україні чотири регіони стали епіцентрами COVID-19: статистика за областями

Найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні за минулу добу, 10 вересня, було зафіксовано в чотирьох регіонах.
Рейтинг лідерів очолили Київ, Тернопільська, Одеська та Харківська області. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За минулу добу найбільше хворих COVID-19 виявили:
Київ – 404
Тернопільська область – 302
Одеська область – 283
Харківська область – 280
Хмельницька область – 198
Львівська область – 174
Івано-Франківська область – 151
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на 11 вересня в Україні офіційно підтверджено 148 756 випадків коронавірусної інфекції. З них 3144 – виявлено за минулу добу, що стало новим "рекордом" з добового приросту.
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