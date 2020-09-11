В Україні чотири регіони стали епіцентрами COVID-19: статистика за областями

Найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні за минулу добу, 10 вересня, було зафіксовано в чотирьох регіонах.

Рейтинг лідерів очолили Київ, Тернопільська, Одеська та Харківська області. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За минулу добу найбільше хворих COVID-19 виявили:

Київ – 404

Тернопільська область – 302

Одеська область – 283

Харківська область – 280

Хмельницька область – 198

Львівська область – 174

Івано-Франківська область – 151

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на 11 вересня в Україні офіційно підтверджено 148 756 випадків коронавірусної інфекції. З них 3144 – виявлено за минулу добу, що стало новим "рекордом" з добового приросту.

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