В Україні чоловіка судили через неправильно одягнену маску і відсутність рукавичок

У Львові продавця газетного кіоску судили через неправильно одягнену на лице захисну маску і відсутність рукавичок на руках.

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Про це OBOZREVATEL стало відомо з постанови Франківського районного суду. Відзначається, що чоловік 19 червня проігнорував карантинні обмеження під час пандемії коронавірусу.

Таким чином він порушив підпункт 1 пункту 3 Постанови КМУ № 392 від 20.05.2020 року. Він встановлює заборону на перебування у громадських місцях і транспорті без респіраторів і масок, що закривають ніс і рот.

На суді чоловіка вирішили не штрафувати і звільнити від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент США Дональд Трамп вперше за весь час пандемії надів захисну маску. Це сталося під час візиту до військового госпіталю.