В Україні четвертий поспіль антирекорд за новими випадками COVID-19: статистика МОЗ на 8 серпня

Станом на ранок суботи, 8 серпня, в Україні офіційно підтверджено 70 750 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 489 – виявлено за минулу добу, що стало четвертим поспіль антирекордом щодо добового приросту.

Від COVID-19 у країні померли вже 1 879 осіб (+27 за добу), а 43 655 пацієнтів (+600) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО. Інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 39 869 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Одеській області – 165, Львівській – 154, Харківській – 134, Івано-Франківській – 126, Рівненській – 109 і місті Київ – 200.

"Також у нас антирекорд щодо кількості людей, які госпіталізовані. Це люди, у яких важкий перебіг хвороби", – сказав Степанов.

Статистика по коронавірусу в Україні 8 серпня РНБО

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2955 випадків;

Волинська область — 4226 випадків;

Дніпропетровська область — 1525 випадків;

Донецька область — 965 випадків;

Житомирська область — 2101 випадок;

Закарпатська область — 5697 випадків;

Запорізька область — 919 випадків;

Івано-Франківська область — 5552 випадки;

Кіровоградська область — 718 випадків;

м. Київ — 9378 випадків;

Київська область — 4128 випадків;

Львівська область — 10 726 випадків;

Луганська область — 152 випадки;

Миколаївська область — 696 випадків;

Одеська область — 4069 випадків;

Полтавська область — 491 випадок;

Рівненська область — 6747 випадків;

Сумська область — 653 випадки;

Тернопільська область — 3257 випадків;

Харківська область — 4661 випадок;

Херсонська область — 259 випадків;

Хмельницька область — 1323 випадки;

Чернівецька область — 6565 випадків;

Черкаська область — 996 випадків;

Чернігівська область — 991 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 серпня 2020 року до Центру надійшло 1799 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 134 750 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 7 серпня, в Україні офіційно підтверджено 78 261 випадок коронавірусної інфекції. З них 1 453 – виявлено за минулу добу, що стало третім поспіль антирекордом щодо добового приросту.