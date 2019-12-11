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11 грудня • оновлено в 06:18
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В Україні через погодні умови оголосили "жовтий" рівень небезпеки

1.9т
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В Україні в середу, 11 грудня, різко зміниться погода. День буде похмурим, а також очікується похолодання.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Найхолодніше буде у західних регіонах. Температура повітря тут знизиться до +1 градуса вдень і -1 вночі, пройде незначний дощ.

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У центрі очікується до +3 градусів, без опадів, на сході буде також до +3. Найтепліше в середу буде на півдні країни. Тут температура досягне +8 градусів в Одеській області.

У Києві 11 грудня без опадів, температура повітря досягне +3 градусів і вдень, і вночі.

"У першій половині дня 11 грудня на більшій частині країни туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", – додали синоптики.

В Україні через погодні умови оголосили "жовтий" рівень небезпеки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року Україну чекають непрості погодні умови. Так, синоптики прогнозують сильний мороз в окремих частинах країни.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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Хо Хол
Хо Хол
Карту обновите. Устарела она лет на 5 минимум.
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