В Україні через негоду трапилося майже 1,5 тисячі ДТП: є загиблі

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
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Причиною аварій стала ожеледиця на дорогах

За минулу добу на території України трапилося 1435 ДТП. Причиною багатьох стала ожеледиця на дорогах.

Як повідомляється в Telegram патрульної поліції Києва, у 84 аваріях були загиблі або травмовані. Всього 8 осіб загинули та 99 травмувалися.

У Києві надійшло 503 повідомлення про ДТП, з них 7 – із загиблими або травмованими. Всього в столиці загинули 2 особи та 6 травмовані.

Водночас спостерігалося зменшення порушень швидкості. Учора камери зафіксували всього 3075 – це рекордно низький показник.

Скрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, ввечері 10 грудня Київ був "заблокований" заторами через масові ДТП.

На Одещині через ожеледицю ВАЗ врізався в автобус, водій легковика загинув.

У Дніпровському районі Києва автомобіль Hyundai Sonata виїхав за межі дороги і влетів у дерево, внаслідок чого також загинув водій.

ДТП