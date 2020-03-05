Президенту України Володимиру Зеленському під час візиту на Полтавщину 5 березня у зв'язку із поширенням коронавірусу COVID-19 показали санітарний вертоліт МІ-8МТВ-1, який заступив на чергування на базі ДСНС.

Він обладнаний спеціально для транспортування інфекційних хворих. Про це повідомила пресслужба Офісу президента на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В Україні через коронавірус з'явився спецвертоліт для хворих Офіс президента

Вертоліт має ізоляційну капсулу, біозахисні комплекти (костюми, медичні рукавички, респіратори), дезінфекційний душ, спеціальний модуль для фіксування капсули з людиною під час перельоту, а також необхідні реанімаційні засоби й обладнання. Він може долати до 1200 км та транспортувати від двох до шести пацієнтів. Там працюватиме група медиків зі спеціальною підготовкою.

В Україні через коронавірус з'явився спецвертоліт для хворих Офіс президента

В Україні через коронавірус з'явився спецвертоліт для хворих Офіс президента

"Цей вертоліт – тільки для екстрених випадків, і я сподіваюся, що таких випадків у нас не буде. Але якщо щось трапиться – ми будемо готові", – підкреслив Зеленський.

В Україні через коронавірус з'явився спецвертоліт для хворих Офіс президента

В Україні через коронавірус з'явився спецвертоліт для хворих Офіс президента

В Україні через коронавірус з'явився спецвертоліт для хворих Офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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