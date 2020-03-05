Головна Новини
5 березня • оновлено в 17:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні через коронавірус з'явився спецвертоліт для хворих. Фото

852
Читати матеріал російською

Президенту України Володимиру Зеленському під час візиту на Полтавщину 5 березня у зв'язку із поширенням коронавірусу COVID-19 показали санітарний вертоліт МІ-8МТВ-1, який заступив на чергування на базі ДСНС.

Він обладнаний спеціально для транспортування інфекційних хворих. Про це повідомила пресслужба Офісу президента на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В Україні через коронавірус з'явився спецвертоліт для хворих

В Україні через коронавірус з'явився спецвертоліт для хворих

Офіс президента

Вертоліт має ізоляційну капсулу, біозахисні комплекти (костюми, медичні рукавички, респіратори), дезінфекційний душ, спеціальний модуль для фіксування капсули з людиною під час перельоту, а також необхідні реанімаційні засоби й обладнання. Він може долати до 1200 км та транспортувати від двох до шести пацієнтів. Там працюватиме група медиків зі спеціальною підготовкою.

В Україні через коронавірус з'явився спецвертоліт для хворих

В Україні через коронавірус з'явився спецвертоліт для хворих

Офіс президента

В Україні через коронавірус з'явився спецвертоліт для хворих

В Україні через коронавірус з'явився спецвертоліт для хворих

Офіс президента

"Цей вертоліт – тільки для екстрених випадків, і я сподіваюся, що таких випадків у нас не буде. Але якщо щось трапиться – ми будемо готові", – підкреслив Зеленський.

В Україні через коронавірус з'явився спецвертоліт для хворих

В Україні через коронавірус з'явився спецвертоліт для хворих

Офіс президента

В Україні через коронавірус з'явився спецвертоліт для хворих

В Україні через коронавірус з'явився спецвертоліт для хворих

Офіс президента

В Україні через коронавірус з'явився спецвертоліт для хворих

В Україні через коронавірус з'явився спецвертоліт для хворих

Офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Украинские врачи настолько профи, что выявлять вирус будут прямо по телефону и присылать вертолёт к каждому звонящему пациенту с температурой выше 36,7 градусов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Журба Валентина
Журба Валентина
А спецскорая для Ченновцов - слабо?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги