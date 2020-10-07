В Україні різко погіршився рівень виявлення туберкульозу. Зокрема скоротилося надання існуючих послуг, таких як тестування на туберкульоз та набір нових пацієнтів на лікування.

Про це йдеться у дослідженні медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів"/Médecins Sans Frontières (MSF), яке є у розпорядженні OBOZREVATEL. Там зазначили, що карантин у зв’язку з COVID-19 створив низку обмежень у доступі до протитуберкульозної медичної допомоги.

"Серед них – заклади охорони здоров’я, що розглядалися як "другорядні", були тимчасово зачинені або у них зменшили кількість персоналу. Тубкабінети перетворили на пункти тестування на COVID-19, а медпрацівників перевели для лікування COVID-19, тому надавати протитуберкульозну допомогу було нікому. Ми помітили, що нестача транспортних засобів у Житомирській області також вплинула на змогу медпрацівників дістатися на роботу, а у випадку пацієнтів – доїхати до туберкульозних кабінетів. Особливо постраждали віддалені райони", – розповіла Олена Труш, менеджер MSF з питань медичної діяльності.

В установі зазначили, що у травні цього року приблизно на 50% зменшився набір пацієнтів у пілотний проєкт з лікування туберкульозу у Житомирській області, який MSF реалізує у партнерстві з Міністерством охорони здоров’я та обласним протитуберкульозним диспансером.

Крім того, дані на національному рівні свідчать про зменшення кількості людей з діагнозом туберкульоз від початку пандемії COVID-19 в усій Україні.

"Якщо порівняти статистичні дані Центру громадського здоров’я, то в середньому в країні у період з січня до березня 2020 року діагностували туберкульоз у 1900 людей на місяць. З квітня до червня кількість нових випадків впала приблизно до 1200 випадків на місяць. Це зниження на майже 37 відсотків. Заходи щодо поліпшення скринінгу на туберкульоз та лікування мають бути прийняті на всій території України", – зазначили в MSF.

В установі додали, що для надання своєчасної діагностики та лікування туберкульозу хворим з підозрою на нього, у поточний процес скринінгу на COVID-19 необхідно включити анкету для скринінгу на туберкульоз.

Хворим як з підозрою, так і з підтвердженим випадком туберкульозу має надаватися пріоритет в проведенні безкоштовного ПЛР-тестування на COVID-19 та доступ до раннього початку лікування туберкульозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники побоюються, що услід за пандемією коронавірусу може початися спалах туберкульозу. За деякими оцінками, захворіти може понад 6 мільйонів осіб.