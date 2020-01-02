В Україні через аномальну зиму почалися природні "дива": фото

В Україні тривають дива аномальної зими: уу Вишгороді на Київщині розцвіли проліски, а в Запоріжжі – фіалки.
Так, фото пролісків на своїй сторінці в Facebook показала користувач Тетяна Ростовська. "З Новим роком, друзі! 12 місяців, мабуть, об'їлися мухоморів і точно забули, чия зараз черга: 1 січня, взагалі-то, а у мами на дачі в Вишгороді цвітуть проліски!" – написала вона. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Проліски у Вишгороді
Facebook Тетяни Ростовської
У той же час, Дитячий ботанічний сад в Запоріжжі похвалився в Instagram фото квітучих фіалок.
"Перший місяць зими завершується, а ми знайшли фіалку серед листя в саду. Чудеса та й годі!" – пишуть співробітники ботсаду.
Instagram Дитячого ботсаду у Запоріжжі
Що кажуть екологи
Еколог Володимир Борейко зазначає, що проліски у січні – не така вже й дичина. До того ж, на його думку, зима зараз звичайна і без серйозних аномалій, пише "Сегодня".
"Проліски на дачній ділянці – це не дика природа. Там вони можуть цвісти і восени, влітку і взимку. Їх могли виростити шляхом вазона і посадити на відкритій ділянці. На дачі – це звичайна справа. Інша справа, якби проліски побачили в лісі, тоді це можна було вивчати як аномалію", – говорить він.
Поки українці чекають новорічного дива та справжньої зими, природа дарує квітучі сюрпризи. Перший місяць зими завершуеться, а ми нашли фіалку среди листя у саду🌸. Дива та й годі! Будемо сподіватіся, что зима все ж таки прийде до Запоріжжя, и рослини больше не будут плутаті пори року. ________________________________ # ботсад # ботанічнійсад # ботаніческійсад # запорожье # запоріжжя # природа # зп
Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці грудня в Кривому Розі Дніпропетровської області несподівано розцвіла декоративна вишня.
А вулицях Одеси 19 грудня через аномально теплу погоду зацвів бузок.
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