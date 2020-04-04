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4 квітня • оновлено в 08:07
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В Україні буде тепло і підуть дощі: з'явився свіжий прогноз

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В Україні в суботу, 4 квітня, буде тепла погода, проте в деяких регіонах очікуються дощі та заморозки.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Прогнозують температурні гойдалки.

На заході пройдуть дощі у Львівській, Волинській та Рівненській областях. Однак найхолодніше буде на північному заході – там -1 вночі і всього 10 градусів тепла вдень.

В Україні буде тепло і дощитиме: з'явився свіжий прогноз

В Україні буде тепло і дощитиме: з'явився свіжий прогноз

У центральних регіонах – Полтавській, Черкаської та Кіровоградській областях – прогнозують +13 вдень і мінливу хмарність.

У Вінницькій області очікується до +10 вдень і близько 0 вночі.

Найтепліше буде в південно-східних областях – там прогріє до +17. При цьому в Херсонській та Запорізькій областях вночі стовпчики термометрів покажуть -1.

У Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві – без опадів. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.

Погода в Україні 4 квітня

Погода в Україні 4 квітня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кліматолог Ілля Яременко попередив, що зміни клімату в Україні можуть призвести до підняття рівня моря і затоплення територій на півдні країни.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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