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7 травня • оновлено в 09:39
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В Україні різко потепліє та припиняться дощі: синоптик назвав дату

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До кінця цього тижня (4-10 травня) в Україні кількість опадів зменшиться, а температура повітря суттєво зросте.

Грози, дощі та шквали очікуються лише упродовж найближчих двох днів, 6 та 7 травня, розповів у коментарі OBOZREVATEL провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило.

Прогноз погоди на 7 травня

Прогноз погоди на 7 травня

meteo.gov.ua

"Посилення гроз та дощу не відбудеться, навпаки, піде на спад. Ще сьогодні очікуються помірні опади, найбільше у західних та північних областях. А вже з 8 травня будуть окремі короткочасні дощі, які перемістяться на схід та частково південь України", – каже синоптик.

За даними Укргідрометцентру, у ці дні стовпчики термометрів коливатимуться вдень у межах +12...+15 градусів.

Прогноз погоди на 8 травня

Прогноз погоди на 8 травня

meteo.gov.ua

"А вже починаючи з 9 травня температура поступово підвищуватиметься і впродовж декількох днів сягне +25 градусів вдень. З 12 травня ми очікуємо нову хвилю похолодання, температура знизиться на 5 градусів, по всій Україні буде не більше ніж +20", – повідомив Мурмило.

Прогноз погоди на 9 травня

Прогноз погоди на 9 травня

meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 10 травня

Прогноз погоди на 10 травня

meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 11 травня

Прогноз погоди на 11 травня

meteo.gov.ua

Наразі ж в Укргідрометцентрі діє попередження про погіршання погодних умов: "Сильних злив ми поки не чекаємо, це просто значні дощі. І в окремих пунктах можливе випадання граду, зокрема в Дніпровській та Кіровоградській області".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в четвер, 7 травня, очікується мінлива погода: у деяких регіонах будуть дощі з грозами, можливий штормовий вітер, сонячні прояснення й водночас сніг.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
погода
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