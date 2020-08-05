В Україні буде сухо і спекотно: синоптики дали прогноз на 5 серпня

Спека і посуха повертаються в Україну. pixabay.com

У середу, 5 серпня, більшу частину території України охопить тепле сухе повітря.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на заході України мінлива хмарність, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Закарпатській областях місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, на Закарпатті +18...+23 градуси, вдень +25...+32 градуси.

У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +20...+25 градусів.

На півночі країни мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +27...+33 градуси.

На сході країни мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +26...+32 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +28...+33 градуси.

У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +29...+31 градус.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 5 серпня найвища температура вдень була 38,1 градусів у 2010 році, найнижча вночі 7,6 градусів у 1907 році.

Погода на 5 серпня Укргідрометцетр

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, серпень 2020 року в Україні буде спекотним з мінімальною кількістю опадів в першій половині місяця.