В Україні буде сонячно і місцями дощитиме: синоптики дали прогноз на середу

За прогнозом синоптиків, 15 липня в Україні буде переважно сонячна погода. pixabay.com

В Україні 15 липня буде переважно сонячно, але не спекотно. Дощ пройде в північно-східних областях.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Середня денна температура повітря в більшості регіонів триматиметься в межах +22...+24 градусів

Вночі 15 липня злива очікується на Сумщині та Харківщині. Вдень дощі з грозами прогнозують у Полтавській, Сумській, Чернігівській, Харківській областях. На решті території опадів не буде.

Температура вночі +9...+14 градусів, на узбережжі морів до +17 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +19...+24 градусів, на Чернігівщині та Сумщині до +15...+20.

На півдні країни буде тепліше – +23...+28 градусів. А найхолодніше буде в Карпатах і горах Криму. Там вночі очікується +4...+9, а вдень – +14...+19 градусів.

Вітер переважатиме західний, 3-8 м/с, на Лівобережжі 7-12 м/с, на Сумщині та Харківщині пориви 15-20 м/сек.

Прогноз погоди на 15 липня (Укргідрометцентр)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з понеділка, 13 липня, і до п'ятниці, 17 липня, буде переважно суха, втім, досить прохолодна (як для літа) погода. Дощі з грозами очікуються лише в останню добу.