"В Україні буде катастрофа!" Порошенко озвучив головну небезпеку в Україні через пандемію

Голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав оснастити лікарів засобами індивідуального захисту, щоб вони не підчепили коронавірус від хворих пацієнтів.

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В інакшому випадку – буде катастрофа, заявив п'ятий президент України в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером.

"Якщо ви вимагаєте від лікаря, аби він тестував, їздив до хворих на скорій, надавав послуги – його треба захистити. Бо якщо лікарі захворіють протягом першого тижня, в країні буде катастрофа, бо не буде кому лікувати", – заявив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії, який зокрема передбачає відправку українських медиків для допомоги італійським колегам в боротьбі з пандемією COVID-19.

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