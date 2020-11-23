В Україні анонсували програму для відстеження заражених COVID-19. Відео

В Україні працюють над створенням програми для відстеження людей, які заразилися коронавірусом і перебувають на самоізоляції, а також осіб, які контактували з ними.

Розробляють її Міністерство цифровий трансформації спільно з Міністерством охорони здоров'я, заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, впровадження ініціативи потребує суттєвих змін в законодавстві.

Степанов підкреслив, що концепція передбачає автоматизацію процесу відстеження, інакше в країні не вистачить епідеміологів, яким потрібно буде обдзвонювати всіх інфікованих або контактних осіб.

Також міністр охорони здоров'я пояснив, як може працювати ця система.

"Умовно кажучи, Степанов Максим захворів на COVID-19, у нього було коло контактів близько 50 осіб – кожен, кому приходить відповідне смс-повідомлення, має відразу йти на самоізоляцію, має бути відповідне покарання, якщо людина відмовиться. Потрібен доступ до персональних даних, щоб це встановлювати в автоматичному режимі", – розповів Степанов.

Він додав, що подібний механізм працює в азіатських країнах – зокрема, в Китаї, Південній Кореї, проте це все одно буде правильний крок у боротьбі з епідемією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні можуть ввести електронну систему відстеження контактів, яка передбачає обов'язкове сканування QR-кодів під час відвідування різних закладів, як кафе або ТЦ.