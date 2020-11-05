В Україні анонсували показ фільму, створеного в рамках проєкту "Задихаюся"

Засновник Kobryn Studio Андрій Кобрин у своєму профілі в соцмережі Тікток опублікував фрагмент відео, знятого жителем Закарпаття під час масштабної повені в регіоні. За допомогою цього ролика Кобрин вирішив привернути увагу до свого соціального проєкту "Задихаюся". На відео зафіксовано наслідки повені на Закарпатті в цьому році, коли вулиці сіл нагадували бистроводні річки, а стихія змивала на своєму шляху все.

За кадром голос людини, що знімає відео, примовляє "Це капець" Скріншот з відео

Господар двору розповідає, що вода залила машину і змила сітку, натягнуту біля будинку Скріншот з відео

Він показує, на що перетворилася вулиця Скріншот з відео

За словами автора відео, вода сягала половини паркану Скріншот з відео

"Підтримай соціальний проєкт "Задихаюся" про екологічну катастрофу, яка чекає на нас в майбутньому", – підписав ролик його Кобрин.

За 12 годин після публікації відео зібрало близько 12 тисяч лайків і майже тисячу коментарів. Більшість коментаторів зійшлися на думці, що подібні стихійні лиха відбуваються через безконтрольну масову вирубку лісів у Карпатах.

"А це, хлопці, вирубка лісів", "Дякуйте нашим лісорубам", "Чого ви стогнете? Нічого було ліс безбожно вирубувати" - коментують українці, звертаючись до людини, чий голос за кадром коментував побачену повінь і її наслідки.

Як випливає з коментарів автора посту, сам фільм, знятий в рамках проекту, він має намір оприлюднити вже 15 листопада.