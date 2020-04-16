"У нього COVID-19, а він обходи робить!" В Україні медики масово заразились коронавірусом: що відбувається і хто винен

Станом на 16 квітня в Україні зафіксовано приблизно 788 заражень COVID-19 серед медпрацівників, що становить майже 19% від усіх підтверджених випадків.

OBOZREVATEL з'ясував, що призвело до такого результату та чи не загрожує це всій системі охорони здоров'я України.

"У нього COVID-19, а він обходи робить"

Президент Асоціації анестезіологів України та експерт Міністерства охорони здоров'я Сергій Дубров пояснив OBOZREVATEL, що причин у цього дві: по-перше, заразилися сімейні лікарі, які приймали пацієнтів на самому початку епідемії, а по-друге, деякі медики не дотримуються правил застосування засобів захисту. Водночас він зазначив, що зараз немає таких лікарень, де ці засоби повністю були б відсутні.

"У деяких медустановах навіть після візитів МОЗ кидається в очі порушення медпрацівниками правил використання засобів індивідуального захисту. А дехто їх неправильно використовує. Наприклад, вийшов із брудної зони й неправильно зняв щось, з чимось контактував, руки не обробив.

В одному з медичних закладів під час нашої комісії головний лікар був із обличчям синього кольору. Я запитую, мовляв, як ви почуваєтеся? А той відповідає: "У мене COVID-19". І він комісію приймає, робить обходи. Мені таке на голову не налазить, порадив йому йти на пенсію та заплатити штраф 17 тисяч. Написав про це довідку із зауваженням", – розповів він.

Дубров згадує й інші випадки. Наприклад, у лікарню, що не займається лікуванням COVID-19, госпіталізували пацієнта з іншим діагнозом, у якого згодом виявили коронавірус. В результаті занедужала частина персоналу, зокрема й завідувач відділення – вже 11 днів він лежить у стаціонарі.

В Україні 600 медпрацівників захворіли на COVID-19 AP

Ці ситуації не можна назвати поодинокими. Подібне підтверджує і київський лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв. Як розповів йому знайомий медик, у хірургію поступила дитина з підозрою на апендицит, яку не перевіряли на коронавірус. Але пізніше з'ясувалося, що потенційно вона могла хворіти – її батько заражений. У підсумку весь персонал опинився в зоні ризику.

"Лікарі, на жаль, не завжди знають, що мають справу з цією інфекцією. Мені телефонував один: їм сказали обстежити всіх із пневмонією. 20 осіб перевірили: 19 – негативний тест, один – позитивний. А дитина лежала в стаціонарі зі звичайною пневмонією", – поділився він.

У регіонах лікарі хворіють десятками

В Україні вже відомо про кілька випадків, коли медпрацівники заражалися масово – відразу по кілька десятків. Першим таким кейсом стали Чернівці – там повідомляли про 38 осіб із медперсоналу, які підхопили COVID-19. Щоправда, не всі з них інфікувалися на роботі.

В.о. голови Чернівецького обласного лабораторного центру Наталія Гопко розповіла OBOZREVATEL, що зараз проводиться розслідування, де саме медики могли заразитися. За її словами, тільки 10 із них тоді працювали.

"Значна частина медпрацівників не працювала на момент зараження в лікарнях, де перебували пацієнти з COVID-19. Вони теж люди, вони кудись ходять, спілкуються. Це й розслідують. Деякі з них були на лікарняному довгий час, та однаково заразилися", – пояснила вона.

Також Гопко запевнила, що колапсу в сфері охорони здоров'я зараження персоналу не спричинило – хворих медиків замінили їхніми колегами з інших лікарень. Втім, заради цього довелося закрити деякі медустанови.

"У кожному разі відбувалася заміна. В окремих ситуаціях закривали установи, де не лікують від COVID-19, а персонал переорієнтували на інші лікарні", – пояснила Гопко.

В Україні 600 медпрацівників захворіли на COVID-19

А в місті Петропавлівка Дніпропетровської області самоізолюватися довелося 53 медпрацівникам – це все первинна ланка. Попри те, що наразі захворювання підтвердили тільки в медсестри, персонал вирішив перестрахуватися, тож зараз всі очікують результатів аналізів. Сама медсестра заразилася від дочки, яка підхопила COVID-19 у біблійній школі сусіднього Первомайська.

Третім кейсом стала Кіровоградська область. Зараз там виявили 192 випадки зараження, з яких 74 – у медпрацівників. Як розповів голова Кіровоградської ОДА Андрій Балон у коментарі OBOZREVATEL, більшість інфікованих медиків працює в лікарнях, які не належать до тих, що надають допомогу в разі коронавірусу. Найбільше їх в Обласному клінічному госпіталі ветеранів війни та в приватній клініці в Кропивницькому.

"Так трапилося через те, що ці медпрацівники приймали хворих із ознаками, наприклад, грипу або ГРВІ, і могли інфікуватися ще до того, як почали тестувати людей. Тест-системи для ПЛР-діагностики Кіровоградщина отримала в другій половині березня", – підкреслив він.

Лікуванням пацієнтів із COVID-19 у Кіровоградській області займається п'ять медзакладів. У двох із них у співробітників виявили коронавірус: 15 у Центральній міській лікарні Кропивницького та шість випадків у Кіровоградській обласній лікарні. Головна лікарка останньої, Лариса Андрєєва запевнила, що всі шестеро медпрацівників почуваються задовільно, а недуга має легкий перебіг.

Кіровоградська обласна лікарня hospital.edukit.kr.ua

"Санітарка не хоче ризикувати за 3 тисячі"

Загальна паніка навколо пандемії, а також високі ризики додають роботі медиків сильного морального тиску. Як розповів Сергій Дубров, подекуди молодший персонал почав звільнятися – головним лікарям доводиться їх умовляти.

"По-перше, на роботу їм складно дістатися, а по-друге, люди віком 60+ у групі підвищеного ризику, вони злякалися. За ці 3 тисячі, які санітарка отримує, вона не хоче ризикувати. Медсестри теж у деяких медустановах масово писали заяви, керівники їх просили залишитися. Хвиля звільнень спершу була більш активна, на сьогодні за допомогою умовлянь, забезпечення транспорту ситуація плюс-мінус. Але якась частина звільнилася", – поділився анестезіолог.

Інфекціоніст Сергій Крамарєв підтверджує його слова – мовляв, персонал справді наляканий. А для його захисту необхідно перевіряти якомога більше осіб, щоб медикам у неінфекційних лікарнях не доводилося перейматися через своє здоров'я.

В Україні 600 медпрацівників захворіли на COVID-19 РБК-Україна

"Звісно, бояться. Масовий страх від цієї інфекції, і лікарі, і медсестри хвилюються. Це природно, іншого й бути не може. У нас в лікарні вистачає засобів індивідуального захисту, але, як пишуть, то медустанови, що подалі від центру, не завжди мають необхідну кількість коштів. Я щиро переконаний, що потрібно розширити контингент тих, кого ми обстежуємо. Чим більше ми цього робимо, тим більше ми зможемо ізолювати хворих і вберегти інших, зокрема й лікарів", – підсумував він.

Також Дубров зазначив, що в глобальному плані 600 інфікованих медпрацівників (стільки їх було на момент розмови) – не сильно небезпечно для системи охорони здоров'я. Але якщо кількість заражених людей буде зростати, то це може стати проблемою.

Що в світі

Така сумна тенденція спостерігається не тільки в Україні. Наприклад, 9 квітня в Італії заявили про 100 померлих медиків. Заразилося ж їх понад 13 тисяч, а це майже 10% від усієї кількості хворих.

У березні 8 тисяч медпрацівників добровільно зголосилися брати участь у боротьбі з коронавірусом, однак зараз деякі медустанови Італії повідомляють про нестачу персоналу – десь працівників вдвічі менше, ніж необхідно.

В Іспанії склалася навіть серйозніша ситуація. 6 квітня там заявляли про 19 400 хворих медиків, що становило тоді 15% від загального числа заражених.

Величезна кількість ураженого медперсоналу була і в Китаї. Ще 18 лютого, коли інфікованих в країні налічувалося 72 тисячі, офіційно заявляли про виявлення COVID-19 у 3 тисяч лікарів, медсестер і асистентів.