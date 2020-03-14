В Україні 6 років тому з'явився перший батальйон добровольців: як це було

У суботу, 14 березня, відзначають День українського добровольця. Вони були одними з перших, хто в 2014 році стали захищати країну на початку війни на Донбасі.

У цей день шість років тому 500 бійців-добровольців "Самооборони Майдану" прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.

На початку квітня 2014 року перший добровольчий батальйон передислокувався на Дніпропетровщину і отримав назву "Дніпро-2".

День українського добровольця 5 Канал

У 2017 році Верховна Рада прийняла рішення про святкування 14 березня Дня українського добровольця. У цей день вшановують мужність і героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

З нагоди свята президент України Володимир Зеленський привітав захисників України на своїй сторінці в Facebook. Він подякував усім, хто вже увійшов в історію і продовжує виконувати бойові завдання на сході країни в складі оновленого українського війська.

"Завдяки самовідданості і героїзму, продемонстрованому воїнами-добровольцями в боях з російським агресором, добровольчий рух назавжди увійшов в історію України і надалі залишатиметься підтвердженням волелюбності українського народу і незламності його духу", – підкреслив Зеленський.

У центрі Києва розпочалися заходи до Дня українського добровольця, повідомляє "Укрінформ". На площі перед Михайлівським Золотоверхим собором зібралися близько 200 людей. Там відбувається молебень за загиблими на сході України бійцями-добровольцями. Після цього планується автопробіг ""В пам'ять про добровольців" і "Марш патріотів". За громадським порядком стежать посилені наряди поліції.

Як писав OBOZREVATEL раніше, парламентська більшість у Верховній Раді України ухвалила у другому читанні законопроект 2045-1, який передбачає надання статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих формувань.

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