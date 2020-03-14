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14 березня • оновлено в 12:17
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В Україні 6 років тому з'явився перший батальйон добровольців: як це було

2.8т
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У суботу, 14 березня, відзначають День українського добровольця. Вони були одними з перших, хто в 2014 році стали захищати країну на початку війни на Донбасі.

У цей день шість років тому 500 бійців-добровольців "Самооборони Майдану" прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.

На початку квітня 2014 року перший добровольчий батальйон передислокувався на Дніпропетровщину і отримав назву "Дніпро-2".

День українського добровольця

День українського добровольця

5 Канал

У 2017 році Верховна Рада прийняла рішення про святкування 14 березня Дня українського добровольця. У цей день вшановують мужність і героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

З нагоди свята президент України Володимир Зеленський привітав захисників України на своїй сторінці в Facebook. Він подякував усім, хто вже увійшов в історію і продовжує виконувати бойові завдання на сході країни в складі оновленого українського війська.

"Завдяки самовідданості і героїзму, продемонстрованому воїнами-добровольцями в боях з російським агресором, добровольчий рух назавжди увійшов в історію України і надалі залишатиметься підтвердженням волелюбності українського народу і незламності його духу", – підкреслив Зеленський.

У центрі Києва розпочалися заходи до Дня українського добровольця, повідомляє "Укрінформ". На площі перед Михайлівським Золотоверхим собором зібралися близько 200 людей. Там відбувається молебень за загиблими на сході України бійцями-добровольцями. Після цього планується автопробіг ""В пам'ять про добровольців" і "Марш патріотів". За громадським порядком стежать посилені наряди поліції.

Як писав OBOZREVATEL раніше, парламентська більшість у Верховній Раді України ухвалила у другому читанні законопроект 2045-1, який передбачає надання статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих формувань.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Майдан свято добровольці
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Великий Кормчий, злой укр, IGGI IGGI, Олег Carpenter, Дегтяренко Светлана, Кубанский Николай, Внаукраине Потриот, Лазарев Ярослав, РАГУЛЯМ Х|АН|А, Трубицын Александр, Tarasenro Oleg, Правосеков Матвей, Кор Павел, Габриэлович Антон, Михаил Устинов, Зайцев Антон - все єто первый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р\а\с; кремль москва, В срало Украине!, Фантомаск Разбушевальцман, Казбеков Зуберг, Бондаренко Виктор, Serov Oleg - это все второй один и тот же п\и\д\а\р\а\с; Колобороденко Дмитрий, Балог Изольда, Нонаме Нонаме, Юг Руси, Кувалдин Иван, Minaev Akexey, Poster Shlagov, Петров Толик - все это третий один и тот же путлеровский троллячий п\и\д\а\р\а\с; Пигин Макс, Сергеев Артем, Сибирский Ватник, ХОЗЯИН х\О\Х\Л\О\В, Junio Van, Dehryaryov Ilya, Соловьева Евгения, Ваня Иванов, Бабаев Бабай - это все четвертый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р. Игнорируйте єтих п\а\с\к\у\д. Не давайте єтим с\у\к\а\м зарабатівать. Донецк, Украина.
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Кацап Кaцaпыч
Кацап Кaцaпыч
И как будет праздноваться День У.б.л.ю.д.к.а? Фекальные шествия будут? Или все коленях стоять будем?
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Golan Sim
Golan Sim
Адепты майдановского нацизма стали 6 лет назад убийцами и карателями.. Вполне логично и закономерно. Преступная власть всегда опиралась на поддержку от подонков общества и социальных маргиналов.
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