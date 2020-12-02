В Україні 40% громадян не готові вакцинуватися проти COVID-19 – опитування

В Україні багато громадян заявили, що не готові вакцинуватися проти коронавірусу. Навіть у разі, якщо б це здійснювалося в межах безкоштовної програми в країні.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг". Воно було проведене 28-30 листопада, результати опубліковано на сайті соціологів.

Так, зазначається, що 55% опитаних висловили готовність особисто зробити щеплення від COVID-19, якщо за це не доведеться платити. А 40% сказали, що ні.

Якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення менше – 35%, а 57% не робитимуть її у такому разі.

Підкреслюється, що прихильників безкоштовного вакцинування проти коронавірусу більше серед осіб старшого віку, мешканців сіл, а платного – серед молоді й жителів Києва.

Варто зауважити, що опитування проводилося серед 2500 українців віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Нагадаємо, що останнім часом світ активно готується робити щеплення проти COVID-19. OBOZREVATEL розібрався, коли вакцина буде доступна в Україні та хто її отримає.

Як повідомляв OBOZREVATEL: