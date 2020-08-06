В Україні чотири області можуть втратити статус "зеленої" карантинної зони через погіршення ситуації з COVID-19.

Про це в Facebook повідомив колишній міністр економіки України Тимофій Милованов. Він вказав, що зміна статусу регіонів може відбутися вже в понеділок, 10 серпня.

"Йдеться про Рівненську, Хмельницьку, Чернігівську та Харківську області, де вже 5 днів поспіль перевищується принаймні один із встановлених урядом показників – коефіцієнт виявлення випадків інфікування або показник динаміки зростання", – написав він.

Милованов додав, що в п'ятницю, 7 серпня, Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій проведе засідання, де вирішать, в яких областях підвищувати рівень небезпеки.

"У цих областях можуть отримати свій рівень епідемічної небезпеки залежно від їхнього стану поширення COVID-19 – від зеленого (низький) до червоного (високий рівень епідемічної небезпеки)", – підкреслив він.

В Україні 4 нові області можуть увійти в "червону" зону, – Милованов

В Україні 4 нові області можуть увійти в "червону" зону, – Милованов

В Україні 4 нові області можуть увійти в "червону" зону, – Милованов

Зазначимо, що раніше ексміністр пояснив, як в Україні відбувається поділ регіонів на карантинні зони – від "зеленої" до "червоної".

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 серпня в Україні почали діяти нові показники для оцінки епідеміологічної ситуації у зв'язку з пандемією COVID-19.