В Україні 334 медики заразилися COVID-19

В Україні коронавірус COVID-19 діагностували у 334 медиків.

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Про це в ефірі телеканалу "Інтер" повідомив міністр охорони здоров'я країни Максим Степанов.

"Дійсно, у нас із 2 тисяч 203 захворювань сьогодні 334 медичних працівники. Ми щодня займаємося тим, щоб максимально забезпечувати засобами індивідуального захисту. Щодня прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч респіраторів і костюмами біозахисту, окулярами – все це одразу поставляється в лікарні", – сказав очільник МОЗ.

COVID-19 в Україні

Відзначимо, що раніше в Рівненській області COVID-19 заразилися сім осіб, серед них медики, у яких не було симптомів хвороби.

Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 10 квітня, в Україні офіційно підтвердили 2203 випадки COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус із новою силою вдарив по світу – всього заразилися вже більше 1,6 млн осіб.